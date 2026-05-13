بغداد.. الداخلية تحقق بحادث إلقاء فتيلة صوتية قرب مرأب نادي الأدباء

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في تمام الساعة (05:50) من صباح اليوم، أقدم شخص مجهول على إلقاء فتيلة صوتية بالقرب من مرأب نادي الأدباء، المقابل لمستشفى الشيخ زايد في جانب من العاصمة ".وتابعت، انه "لم يسفر الحادث عن تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، فيما باشرت مفارز قسم شرطة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، مشبرة الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته".وأكدت الوزارة: "عدم تعرض مقر اتحاد الأدباء لأي هجوم، ندعو إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، إذ ما تزال التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتسببين".