بمنظومات سونار وكاميرات حديثة.. افتتاح سيطرة العبايچي شمالي بغداد بعد تأهيلها

وذكر بيان لقيادة العمليات، أن "عملية التأهيل شملت إكساء الطرق، وإنشاء مسقفات حديثة، وتنظيم ممرات السير، بالإضافة إلى توفير سكن لائق للمنتسبين". وأضاف البيان أن "السيطرة زُوّدت بمنظومة مراقبة متطورة وأجهزة سونار حديثة لتدقيق وتفتيش العجلات بدقة وسرعة عالية".وأوضحت القيادة أن هذا المشروع، الذي نُفذ بالتعاون مع الكوادر الخدمية لمحافظة والعتبة العسكرية ، يهدف إلى "التخفيف عن كاهل المواطنين، ومنع طوابير شاحنات الحمل الكبيرة، وتقليل الزخم المروري الحاصل في المداخل الشمالية".