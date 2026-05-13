الإطاحة بإرهابي خطير متورط بإعدام عناصر من الحشد في كركوك

وذكرت المديرية في بيان، أن "العملية نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تواجد الإرهابي في أحد الدور السكنية بقضاء الدبس"، مبينة أن "مفرزة أمنية تحركت فوراً ونجحت في اعتقاله داخل القضاء".وأوضح البيان أن المعتقل "سجله الإجرامي حافل بالعمليات الإرهابية، أبرزها المشاركة في إعدام ثلاثة منتسبين من في سوق عام 2015، فضلاً عن تورطه في عملية اغتيال مختار إحدى المناطق واغتيال مهندس في ".وأكدت المديرية "إحالة الإرهابي إلى الجهات القضائية المختصة (جهة الطلب) لينال جزاءه العادل وفق القانون".