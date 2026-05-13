جريمة تهز "الدسيم".. الإطاحة بـ3 متهمين تسببوا بمقتل طفلة نتيجة "التعنيف" شرقي بغداد

وأوضح المصدر في حديث لـ ، أن "القوات الأمنية، وبعد تلقيها بلاغاً عن حالة وفاة مشبوهة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، شكلت فريق عمل فورياً للتحري وجمع المعلومات"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن وجود آثار تعنيف شديد على جسد الضحية أدت إلى وفاتها".وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بالحادثة"، مؤكداً "نقل المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لتدوين أقوالهم وإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".