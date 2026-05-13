في بغداد.. اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميهما بمياه الصرف الصحي

أعلنت شرطة ، الأربعاء، عن اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميهما بمياه للصرف الصحي.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد قيامهم باغتصاب طفلتين أحدهما بعمر4 سنوات والثانية بعمر 5 سنوات ورميهما في مياه للصرف الصحي لإخفاء معالم جريمتهم مما ادى الى وفاة الأولى ونجاة الثانية، وبناء على امر قائد شرطة اللواء علي صالح تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الثالث".

وأضاف البيان "بعد متابعة خيوط الجريمة والإطاحة بالمتهمين الثلاثة المتورطين في الحادث، وعند مواجهتهم بالأدلة اعترفوا بارتكاب الجريمة"، مشيرا الى "إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".