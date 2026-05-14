في مطار بغداد.. انتحار منتسب أمني بظروف "غامضة"

وأوضح المصدر في حديث لـ ، أن "المنتسب أقدم على إنهاء حياته بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي (بندقية)، وذلك داخل مقر اللواء المكلف بواجبات حماية وتأمين المطار".وأضاف، أن "القوات الأمنية المعنية وفرق الأدلة الجنائية وصلت إلى مكان الحادث فوراً، وتمت المباشرة بفتح تحقيق موسع وتشكيل لجنة فنية لمعرفة ملابسات الحادثة، وما إذا كانت هناك دوافع شخصية أو ضغوطات أدت إلى هذا التصرف"، مشيراً إلى "نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".