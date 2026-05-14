إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وتأهب أمني قبيل جلسة منح الثقة – عاجل

وذكر المصدر في حديث لـ ، أن "القوات الأمنية بدأت بتشديد إجراءات التدقيق في المداخل والمخارج، مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى البوابات الرئيسية للمنطقة"، مبيناً أن "هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أمنية احترازية لتأمين محيط البرلمان وضمان انسيابية وصول النواب وحماية المقار السيادية خلال جلسة التصويت".وأشار المصدر إلى أن "الحركة المرورية في المناطق المحيطة (العلاوي، والكرادة، والصالحية) تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً"، داعياً المواطنين إلى سلك الطرق البديلة لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالجلسة.ومن المقرر أن يعقد ، جلسته عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة .وكان قد كُلّف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لـمحمد .