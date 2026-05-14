نهاية "حجّاج نكرة السلمان".. القضاء يصدر حكم الإعدام بحق أحد أبرز وجوه "حقبة الأنفال"

وكان جهاز قد أعلن في آب من العام المنصرم، وعقب تحرٍّ استخباري دقيق استمر لأكثر من ستة أشهر، عن إلقاء القبض على المتهم المذكور، الذي لجأ ذووه طوال تلك المدة إلى ادعاء وفاته تضليلاً للأجهزة الأمنية. غير أن تحليل المعلومات الاستخباراتية ومقارنتها مع اعترافات سابقة أسهمت في كشف مكان اختبائه داخل ، حيث جرى إلقاء القبض عليه بعد استكمال الموافقات القضائية اللازمة وتدوين أقوال الضحايا والمدعين بالحق الشخصي.وخلال جلسات التحقيق المستفيضة التي أجرتها الجهات المختصة، أدلى المتهم باعترافاتٍ صريحة حول جملة من الجرائم التي ارتكبها إبان فترة خدمته في سجن ، إذ اعترف باغتصاب إحدى المعتقلات من أبناء القومية الكردية الذين طالتهم حملات الأنفال القسرية، فضلاً عن تجويع المعتقلين بصورةٍ ممنهجة، ومشاركته في عمليات التصفية التي كان ينفذها جهاز المخابرات آنذاك، بحسب بيان لجهاز الأمن الوطني ورد لـ .وأفاد المتهم بأن مجمل فترة خدمته بلغت خمس سنوات، أمضى منها ثلاث سنوات في سجن نكرة السلمان، قبل أن يُحال إلى التقاعد إثر مشاجرة وقعت على حدِّ قوله.واستناداً إلى تلك الاعترافات، وشهادات الضحايا والمدعين بالحق الشخصي، وسائر الأدلة التي خلصت إليها التحقيقات، أصدرت المحكمة المختصة – بحسب البيان - حكمَها القاضي بإعدام المتهم، جزاءً عادلاً على ما اقترفه من جرائم بشعة بحق أبناء الشعب العراقي.