تدمير "وكر إرهابي" بقصف جوي في كركوك

وقالت القيادة في بيان، "بجهد استخباري وعملياتي متواصل، من مديرية الاستخبارات العسكرية وفي تمام الساعة 20:45 من مساء اليوم الخميس، وبإشراف مباشر وتنسيق فني عالي المستوى استمر لمدة يومين متتاليين مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة ، تم رصد تحركات لعنصر إرهابي خطر ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان "بعد تحديد الهدف بدقة متناهية، نفذت ضربة جوية ناجحة بواسطة الطائرة المسيرة المسلحة (CH5)، مستهدفةً الموقع المرصود في ضمن قاطع ، إذ تم تدمير الوكر الإرهابي بالكامل وقتل العنصر الإرهابي المستهدف".