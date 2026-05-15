قصف على مناطق في أربيل

يأتي هذا الهجوم في سياق استهدافات إيرانية متكررة للجماعات المعارضة المسلحة عند الحدود مع .وقد أشارت تقارير سابقة إلى هجوم بمسيرة استهدف معسكرا للمعارضة شرق في 9 ايار الجاري، كما سجل استهداف آخر في 4 اذار الماضي عندما أصابت طائرة مسيرة مستودع أسلحة داخل مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في دكالة بإقليم .وتركز الاستهدافات غالبا في مناطق مثل كويسنجق، دكالة، كايه، وسيدكان في محيط أربيل والمناطق الحدودية القريبة من . وتقول التقارير إن هذه الجماعات المعارضة المسلحة تنتشر منذ سنوات في معسكرات ومقرات داخل العراق.من جهتها، تقول إن "هذه الجماعات تستخدم أراضي الإقليم لشن هجمات أو التخطيط ضد إيران"، بينما تنفي هذه الفصائل عادة هذه الاتهامات وتؤكد أنها جماعات معارضة سياسية ومسلحة.كما يرتبط هذا التصعيد عادة بالتوترات الأوسع بين طهران وواشنطن وحلفائها في المنطقة، إلى جانب الضغوط المستمرة على حكومة إقليم لضبط نشاط هذه الجماعات.