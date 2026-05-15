للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية

وقالت في بيان، إن “منزل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تعرض مساء اليوم إلى اعتداء إجرامي بواسطة رمانة يدوية، في تكرارٍ لاعتداء مماثل وقع خلال مدة قصيرة”.وأضافت أن “هذا الفعل الإرهابي يستهدف أمن واستقرار المؤسسة الأكاديمية، ويمثل اعتداءً سافراً على حرمة البيوت والمواطنين، ومحاولة لترهيب القائمين على مسيرة التعليم والعلم في البلد”.وأكدت رئاسة الجامعة “استنكارها الشديد لهذا العمل”، مطالبةً الجهات الأمنية والقضائية بـ”التحرك العاجل لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة”.وشددت على أن “مثل هذه الأفعال لن تثني الجامعة عن أداء رسالتها العلمية والوطنية”، داعيةً الجهات المعنية إلى “توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية ورموزها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات”.كما حمّلت الجامعة “ ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن كشف الجهات والأسماء المسؤولة عن الاعتداء، وضمان سلامة رئيس الجامعة وعائلته والكادر التدريسي وموظفي الجامعة”.