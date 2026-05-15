الإطاحة بسارق هواتف محمولة أثناء محاولته بيعها في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارز نجدة قاطع التابعة إلى تمكنت من اعتقال متهم أقدم على سرقة عدد من الهواتف المحمولة، بعد ورود بلاغ عبر رقم الاستجابة السريعة (911) يفيد بوجود حالة سرقة”.وأضافت أن “المفارز باشرت بمتابعة تحركات المتهم، وتمكنت من تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه أثناء محاولته بيع الهواتف المسروقة داخل أحد المحال”.وأكدت القيادة أنه “تم التحفظ على المتهم أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون”.