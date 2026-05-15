اعتقال متهمين باغتصاب فتاة في بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخصين متهمين باغتصاب فتاة قاصر ضمن منطقة سويب في العاصمة .



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن “قوة أمنية تمكنت من اعتقال شخصين بعد اتهامهما باغتصاب فتاة من مواليد 2015 داخل منطقة سويب”.



وأضاف أن “القوة أودعت المتهمين التوقيف، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.