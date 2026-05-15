الإطاحة بمتهمين بجريمة قتل بعد ساعات من فرارهما في كركوك

وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب باشرت فور ورود معلومات عن وقوع جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية بتكثيف الجهد الاستخباري، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين بعد فرارهما إلى إحدى المحافظات”.وأضافت أن “المفارز تمكنت، بعد جهد استخباري مكثف، من استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهما في إحدى السيطرات أثناء محاولتهما التنقل بين المحافظات”.وأكدت أن “المتهمين جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء”، مشيرةً إلى أن “العملية نُفذت بوقت قياسي وأظهرت دقة المتابعة الاستخبارية والجهوزية العالية للقوات الأمنية”.