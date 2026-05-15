الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء



أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتعرض مفرزة تابعة إلى الدفاع المدني العراقي لاعتداء أثناء محاولتها إخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الزبيلية شرقي .

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن “مفرزة الدفاع المدني تعرضت للاعتداء خلال تنفيذها واجب إخماد حريق داخل أحد البساتين في منطقة الزبيلية”.



وأضاف أن “أصحاب البستان رفضوا السماح لفرق الدفاع المدني بإخماد الحريق، ما أدى إلى وقوع مشادة وتطور الأمر إلى الاعتداء على المفرزة”.