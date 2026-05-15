كمين أمني يطيح بتجار مخدرات أجانب قبل دخولهم كربلاء

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن “مفارز نصبت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على متهمين أجانب يعملون بتجارة المواد المخدرة، قبل دخولهم محافظة كربلاء”.وأضاف أن “العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من المواد المخدرة كانت بحوزة المتهمين”، مشيراً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة”.