تنويه جديد بشان سماع صوت انفجارات في العاصمة بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده سماع صوت انفجارات في العاصمة ".وأضافت ان "المدفعية العراقية قامت باطلاق 21 اطلاقة بمناسبة مراسم استلام وتسليم رئيس القائد العام للقوات المسلحة، وستعاود الاطلاق في (العاشرة صباحاً)".