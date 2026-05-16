اعتقال عصابة "الكاميرات" في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة اللواء وتأكيداً على سرعة الاستجابة للمناشدات التي أطلقها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بعض الدور السكنية لسرقة المراقبة من خلال تسلق الجدران بذلت مفارز إجرام جهوداً استثنائية ومكثفة فور تلقي المعلومات، حيث تم تشكيل فريق عمل لملاحقة الجناة".وذكرت انه "بعملية نوعية وتنسيق أمني عالي المستوى، تمكن أبطال مكافحة الإجرام فجر هذا اليوم من إلقاء القبض على أفراد العصابة المتورطين بهذه السرقات حيث أسفرت العملية عن ضبط جميع الكاميرات المسروقة بحوزتهم، وتأمينها بالكامل، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لينالوا جزاءهم العادل".وأكدت أنها "ستبقى العين الساهرة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، ولن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".