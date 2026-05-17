شرطة الرصافة تطيح بمتهم ينقل ويوزع "المتسولات" إلى المحافظات

وذكرت قيادة شرطة ، في بيان، ان عملية الإطاحة بالمتهم جاءت إثر متابعة ميدانية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية موثوقة، وبإشراف مباشر من قائد شرطة الرصافة اللواء علي صالح، حيث تمكنت مفارز ، بالاشتراك مع دوريات مركز شرطة باب المعظم ومفارز الاستخبارات، من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم بالجرم المشهود.وكان المتهم يستقل عجلة يرافقه فيها أربع متسولات وعدد من الأطفال أثناء عملية توزيعهن، حيث تم اقتيادهم جميعاً وإيداعهم التوقيف، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.