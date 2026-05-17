بينها مكافحة الإرهاب.. الأعرجي يبحث مع سفير ألمانيا لدى العراق عدة ملفات أمنية

وذكر في ورد للسومرية نيوز، ان "أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لعودة الهدوء والاستقرار السياسي والاقتصادي"، لافتا الى "أولويات توطيد العلاقات مع المحيطين الدولي والإقليمي وفق المصالح المشتركة والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، لتحقيق السلام والاستقرار".وتابع، ان "الحكومة ستعمل على تنويع الاقتصاد العراقي وإيجاد بدائل ذات أبعاد إستراتيجية تسهم في دعم التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي"، مبيناً أن " قدم العديد من المبادرات الداعمة للسلم الدولي، من بينها جهوده في مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، والتعامل مع ملف السجناء الإرهابيين".من جانبه أكد السفير الألماني: أن "العراق كان دائماً جزءاً من الحل في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مثمّناً الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية، وكذلك زيارة للبعثات الدبلوماسية وحرصه على متابعة أمنها بشكل مباشر".وجدد السفير الألماني: "التأكيد على دعم حكومة بلاده للمسارات الدبلوماسية في حل النزاعات، واحترام القانون الدولي وحرية الملاحة، مثمناً في الوقت ذاته الدور العراقي في محاربة تنظيم ، وجهود العراق في استلام السجناء الإرهابيين، وتبادل المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن نجاحه في الإعادة الطوعية للعوائل العراقية من مخيم وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع".