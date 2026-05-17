القبض على شخص أقدم على اغتصاب "حدث" في بغداد

وذكر المصدر في حديث لـ ، إن "معلومات دقيقة قادت القوة الأمنية إلى تحديد مكان تواجد المتهم، حيث جرت ملاحقته والإطاحة به على الفور".وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال المتهم واقتياده إلى أحد المراكز الأمنية، حيث أُودع التوقيف وبوشر باتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".