القبض على ناقل وموزع المتسولات بين بغداد والمحافظات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز ، وبالاشتراك مع دوريات مركز شرطة باب المعظم ومفارز الاستخبارات، تمكنت وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة اللواء علي صالح من القاء القبض على متهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من جانب الرصافة إلى المحافظات".وأضافت ان "ذلك جاء بعد متابعة ميدانية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية"، مشيرة الى انه "تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم وبرفقته أربع متسولات وعدد من الأطفال".وأكدت انه "تم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".