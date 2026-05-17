احدهم حاول الانتحار.. الامن يداهم مطلوبين ويعتقلهم في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية نفذت واجب القاء قبض بحق مطلوبين اثنين وفق المادة ٤/ إرهاب"، مبيناً أنه "اثناء القبض على احدهم اقدم على اطلاق النار على نفسه محاولا الانتحار ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة ضمن منطقة ".وأضاف، انه "تم نقل المصاب الى المستشفى، والمطلوب الثاني إلى احد المراكز الأمنية كاجراء اصولي".