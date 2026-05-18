اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي" بقصف شقته شرقي لبنان
المزيد
عمليتان منفصلتان في الأنبار.. ضبط 30 ألف حبة مخدرة والإطاحة بتاجر "خطير"
أمن
2026-05-18 | 03:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
56 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين 18 آيار/مايو 2026، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين منفصلتين في
محافظة الأنبار
، أسفرتا عن إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات في عمق
الصحراء
، والإطاحة بأحد التجار المطلوبين للعدالة.
وذكر بيان للمديرية، أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة من قبل
قسم الاستخبارات
والأمن في فرق المشاة الخامسة والعاشرة، تمكنت المفارز العسكرية من رصد وضبط شحنة مخدرات كبيرة مخبأة في
صحراء
الأنبار
.
وأوضح البيان أن الشحنة تضم أكثر من 30 ألف حبة مخدرة، كانت معدة ومجهزة للتهريب والترويج داخل المحافظات والمناطق السكنية.
وفي سياق متصل، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات والأمن التابعة لفرقة المشاة العاشرة من تنفيذ عملية خاطفة أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بارز في المحافظة، مشيرة إلى أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي بشكل رسمي وفق أحكام المادة (28) مخدرات.
وأكدت المديرية أن هذه العمليات تأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لمدير الاستخبارات العسكرية للقضاء على آفة
المخدرات
وتجفيف منابع تمويلها، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المتهم والمضبوطات وتسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات القانونية والمعمول بها.
ناس وناس
