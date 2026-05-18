عمليتان منفصلتان في الأنبار.. ضبط 30 ألف حبة مخدرة والإطاحة بتاجر "خطير"

وذكر بيان للمديرية، أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة من قبل والأمن في فرق المشاة الخامسة والعاشرة، تمكنت المفارز العسكرية من رصد وضبط شحنة مخدرات كبيرة مخبأة في .وأوضح البيان أن الشحنة تضم أكثر من 30 ألف حبة مخدرة، كانت معدة ومجهزة للتهريب والترويج داخل المحافظات والمناطق السكنية.وفي سياق متصل، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات والأمن التابعة لفرقة المشاة العاشرة من تنفيذ عملية خاطفة أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بارز في المحافظة، مشيرة إلى أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي بشكل رسمي وفق أحكام المادة (28) مخدرات.وأكدت المديرية أن هذه العمليات تأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لمدير الاستخبارات العسكرية للقضاء على آفة وتجفيف منابع تمويلها، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المتهم والمضبوطات وتسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات القانونية والمعمول بها.