احباط تهريب 325 الف حبة مخدرة إلى العراق عبر "بالونات هوائية"

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز ، والفوج الرابع في لواء الحدود الخامس، وفي عمليتين منفصلتين، تمكنت من رصد بالونات هوائية بواسطة الكاميرات الحرارية، ومتابعتها ميدانياً والتعامل معها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها".وأسفرت العمليتان، وفق البيان، عن "ضبط نحو (325) ألف حبة مخدرة، كانت معدّة لمحاولة إدخالها إلى داخل البلاد، حيث تم تنظيم المحاضر الأصولية الخاصة بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً".