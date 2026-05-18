اختراق شبكة احتيال واعتقال مبتز ومرتشٍ في المثنى وبغداد

وذكر بيان للجهاز، انه "تمكن من تنفيذ عمليات نوعية في استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد ورشوة".وأضاف البيان، انه "تم إلقاء القبض على متهم في ، لقيامه بابتزاز المواطنين واستحصال مبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على تقارير طبية بنسب عجز، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات".أما في ، أشار البيان الى "رصد شبكة احتيال من شخصين أحدهما امرأة تستغل حاجة المواطنين إلى العمل، إذ توهمهم بإمكانية تعيينهم في إحدى المؤسسات الأمنية مقابل مبالغ مالية طائلة. وبعد إعداد كمين لهما، جرى ضبط المتهمَين خلال استلامهما للمبلغ".وفي عملية أخرى، تمكّنت مفارز الجهاز "من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ رشوة قدره (١١) مليون دينار عراقي، مقابل وعود بمنح قطعة أرض (مساطحة) وإيهام المواطنين بالاستلام".وأكد الجهاز، "توقيف المتهمين وفق الأصول وإيداعهم التوقيف، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم أمام الجهات القضائية المختصة".