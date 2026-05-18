بسبب سقوط "عقال".. مجموعة اشخاص ينهون حياة مواطن بـ10 طلقات نارية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية مكافحة إجرام / قسم الشعلة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أحد المواطنين، بعد تعرضه لأكثر من (10) إطلاقات نارية في منطقة الرأس، إثر خلاف بسيط تطور بسبب سقوط عقال والد المتهمين".وأضافت ان "عملية القبض جاءت بعد جهد استخباري وتحقيقات دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الجناة، حيث حاول المتهمون التواري عن الأنظار والتنقل بين أكثر من محافظة بهدف تضليل والهروب من العدالة، إلا أن مفارز المكافحة تمكنت من تحديد أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية"، مشيرة الى انه "سيتم عرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".