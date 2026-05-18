بالأرقام.. الداخلية تعلن نجاح أضخم عملية سيبرانية في المنطقة

أعلن مدير الامن السيبراني في ، الاثنين، عن نجاح أضخم عملية أمنية سيبرانية في المنطقة.

وقال العميد في بيان، "اعلن بصفتي رئيس فريق الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) عن نجاح "عملية رمز" وهي أضخم عملية أمنية سيبرانية في المنطقة، نُفذت بتنسيق استراتيجي مع وبمشاركة 13 دولة عربية خلال الفترة من (أكتوبر 2025 إلى فبراير 2026)".

وأضاف "استهدفت العملية بشكل رئيسي تفكيك البنى التحتية الخبيثة، وتحييد تهديدات البرمجيات الضارة والتصيد الاحتيالي، ومكافحة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني".



وكشف أن "أبرز النتائج الاستراتيجية والأرقام هي، تحديد وحماية 3,867 ضحية للجرائم الإلكترونية، وإلقاء القبض على 201 مجرم سيبراني، وتحديد هوية 382 مشتبهاً به قيد الملاحقة"، مضيفا "مصادرة 53 خادماً (سيرفر) تُستخدم لشن الهجمات، وتبادل نحو 8,000 معلومة استخباراتية وبيانات حيوية بين الدول المشاركة".



وأكد مدير الامن السيبرني على "استمرار الضربات الاستباقية لضمان عدم جعل الرقمي في المنطقة ملاذاً آمناً للعصابات الإلكترونية".