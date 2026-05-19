متهم بجرائم قتل منذ 2007 ومحكوم اعدام غيابيا في قبضة القوات الأمنية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم شرطة النهروان ودوريات نجدة النهروان، وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة اللواء علي صالح، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجرائم قتل تعود إلى عامي 2007 /2008 ضمن منطقة الكرغولية – القرية الصينية".وأضافت ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى محل تواجد المتهم، وإلقاء القبض عليه"، مشيرة الى انه "بعد تدقيق اسمه في قاعدة البيانات تبين وجود أوامر قبض صادرة بحقه وفق المادة (406) قتل، إضافة إلى صدور حكم غيابي بحقه بالإعدام شنقاً حتى ".وأكدت انه "تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".