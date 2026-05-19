في بغداد.. اجتماع أمني يناقش الخطط الكفيلة بالتعامل مع أي تهديدات

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وعلى ضوء التحديات الراهنة، وبحضور رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن ، والفريق أول الركن ، نائب ، عُقد اليوم الثلاثاء مؤتمر أمني موسع في مقر لبحث ومناقشة آخر المستجدات الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان "ضمّ المؤتمر معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، والقادة والمدراء وهيئات الركن من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والوكالات الأمنية و الاستخبارية".

وجرى خلال المؤتمر وفق البيان "مراجعة نتائج العمليات الأمنية الأخيرة التي نفذتها القطعات البطلة ضمن مختلف قواطع المسؤولية، والوقوف على النجاحات المتحققة، فضلًا عن مناقشة خطط انتشار القطعات العسكرية على الأرض وتوزيعها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين جميع المناطق".

كما تم "تدارس الخطط الأمنية والاستباقية الكفيلة بالتعامل مع أي تهديدات محتملة، ورفع جاهزية القوات لصد أي محاولات لزعزعة الأمن، بحسب البيان.