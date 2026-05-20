الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاجون

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضبطت بحوزة المدانين 128 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، تم إدخالها باستخدام منطاد هوائي مزود بتقنية تحديد المواقع (GPS)، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين."وتابعت، انه "صدر الحكم وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات."