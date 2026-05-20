وأفاد بيان للمديرية بأن مفارزها نفذت عملية أمنية نوعية استهدفت عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة والمبالغ المالية، مستغلة حالات الزخم البشري والتجمعات المكتظة في المدينة.وجاءت عملية الاعتقال عقب تكثيف الجهود الاستخبارية والتحري الميداني، حيث مكنت المعلومات الدقيقة فرق المكافحة من تحديد هويات أفراد العصابة، ونصب كمائن محكمة أدت إلى القبض عليهم متلبسين، مع ضبط المواد المسروقة بحوزتهم.وأكدت المديرية اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء وتدقيق ملفاتهم لبيان مدى تورطهم في عمليات سرقة أخرى.