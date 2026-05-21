جريمة تهز صلاح الدين.. العثور على جثة طفل عليها آثار تعذيب قرب مكب نفايات

وأفادت المصادر للسومرية نيوز، بأن دوريات الشرطة تلقت بلاغاً بوجود جثة ملقاة في العراء بمنطقة الدبسة، وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، تبين أنها تعود لطفل لم يُكشف عن هويته بعد، وبدت على جسده آثار تعنيف وتعذيب شديد، مما يشير إلى تعرضه لعملية قتل جنائية وحشية.وعلى أثر ذلك، طوقت القوات الأمنية مسرح الجريمة ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما باشرت الأجهزة المختصة في بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد هوية الضحية، والتوصل إلى الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.وتشهد المنطقة حالة من الاستياء الشعبي والمطالبات بضرورة الإسراع في الكشف عن تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها بأقصى العقوبات القانونية.