بسبب "أزمة نفسية".. شاب ينهي حياته شنقاً في منطقة البياع جنوبي بغداد

وأفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، بأن شاباً يبلغ من العمر قرابة 27 عاماً أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه باستخدام حبل معلق في سقف منزله. وفور تلقي البلاغ، سارعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.وبعد معاينة مسرح الجريمة من قبل خبير الأدلة الجنائية، تبيّن أن الحادثة تندرج ضمن حالات الانتحار، حيث أشار تقرير الخبير المبدئي إلى أن الضحية كان يعاني من "حالة نفسية" وضغوط أدت به إلى اتخاذ هذا القرار بإنهاء حياته، دون وجود شبهات جنائية تشير إلى تورط أطراف خارجية في الواقعة.وقد باشرت إجراءاتها القانونية المعتادة لتوثيق الحادثة وتسليم الجثمان إلى ذويه بعد استكمال الإجراءات القضائية.