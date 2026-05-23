العمليات المشتركة تعلن تفاصيل ضربة كركوك الجوية

وذكر بيان للقيادة، انه "استمراراً للنهج التعرضي الثابت لقواتنا الأمنية البطلة في ملاحقة فلول الإرهاب ودك معاقلهم أينما وجدوا، وبعزيمة لا تلين لرجالنا في والاستخبارية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف ومتابعة وتخطيط أمثل من قِبل خلية الاستهداف في ، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات ضربتين جويتين ناجحتين استهدفتا مضافة بداخلها مفرزة تابعة لعصابات الإرهابية في ضمن قاطع عمليات ".وقد أسفرت هاتان الضربتان، وفق البيان، عن "مقتل ثلاثة عناصر إرهابيين، وتدمير المضافة بالكامل وتحويلها إلى ركام".وأضاف البيان، أنه "أعقب ذلك استطلاع مسلح لأبطال طيران الجيش لمسح وتفتيش المنطقة ،إذ تمكنوا من رصد وقتل عنصر إرهابي آخر".