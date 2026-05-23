في بغداد.. حريق نفايات يتسبب بانفجار جسم غريب

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانفجار جسم غريب بعد حريق نفايات شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حرق نفايات داخل مساحة متخذة للطمر الصحي امتدت لمساحة صغيرة من الحشائش وصادفها انفجار جسم غريب يعتقد انه مخلف حربي في قضاء ".

وأضاف المصدر أن "الاجهزة المختصة تقوم باخماد النيران وفتح تحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار"، مشيرا الى أن "الحديث عن سقوط صاروخ او انفجار عبوة غير صحيح".