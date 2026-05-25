خلاف على "واير سحب" ينتهي بجريمة قتل "مروعة" في الغزالية

وبحسب مصادر أمنية، فإن مشادة كلامية نشبت بين خمسة أشخاص وصاحب المولدة الأهلية في المنطقة، تطورت سريعاً إلى استخدام الأسلحة الخفيفة (المسدسات)، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف.وأدى الحادث إلى مقتل صاحب المولدة في الحال، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر من الطرف المتشاجر، نتيجة إصابتهما بطلقات نارية مباشرة أثناء الاشتباك.وفور تلقي البلاغ، سارعت قوة أمنية إلى موقع الحادث في وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان، حيث تمكنت من التحفظ على بقية أطراف المشاجرة والبدء بالتحقيقات الأولية. كما تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية القانونية، تمهيداً لعرض المتهمين على القضاء وتحديد المسؤولية الجنائية لكل منهم.