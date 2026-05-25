بينما حاول الفرار عبر الأسطح.. "مسيرات" تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، أن مفارز نفذت مداهمة ليلية دقيقة في منطقة "الحبيبية" شرقي ، استناداً إلى مذكرات قبض قضائية رسمية. وأثناء وصول قوة من "الفوج التكتيكي - سرية بغداد" إلى موقع الهدف، حاول المتهم الفرار والتواري عن الأنظار عبر التنقل بين أسطح المنازل المجاورة.ووفقاً للبيان، فقد أدى الاعتماد على "الجهد الفني" المتطور، وتحديداً استخدام الطائرات المسيرة، دوراً حاسماً في ملاحقة المتهم، حيث نجحت الكاميرات الحرارية والتقنيات الحديثة في رصد تحركاته وتحديد موقعه بدقة متناهية، مما مكن المفارز التكتيكية من تطويقه واعتقاله في الحال قبل تمكنه من الهروب.وقد جرى مصادرة المواد المخدرة التي كانت بحوزته، ومن ثم تسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.