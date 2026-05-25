صدور أمر إداري بترفيع أكثر من 3 آلاف موظف مدني في وزارة الداخلية

أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بترفيع (3651) موظفاً مدنياً، في خطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لإنصاف منتسبيها وضمان حقوقهم الوظيفية.



وذكر للوكيل الأقدم، أن الأمر الإداري الذي حمل الرقم (64828) والصادر بتاريخ 24 أيار 2026، يأتي لاهتمام الوزارة بحقوق منتسبيها ودعمها المتواصل لهم وتعزيز مسارهم الوظيفي وفق السياقات القانونية والإدارية.