في بغداد.. كشف ملابسات قتل فتاة ودفنها واعتقال الجاني

وقالت القيادة في بيان، "بعد ورود إخبار من احد المواطنين حول خروج ابنته من منزلها إلى جهة مجهولة، تمكنت مفارز قيادة شرطة من كشف ملابسات الحادث بعد إجراء عمليات التحري وجمع المعلومات حيث تم تشكيل فريق عمل بناء على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء علي صالح والمتمثل بقسم ومركز شرطة النهروان وقسم مكافحة اجرام النهروان ودوريات نجدة النهروان)".

وأضاف البيان أن "تلك الجهود أسفرت من التوصل إلى معلومات تفيد بقيام شقيقها بقتلها ودفن جثتها في إحدى المناطق الزراعية المهجورة".

ولفت البيان الى أنه "بعد عرض الموضوع على انظار المختص، واخذ الموافقات الأصولية اللازمة القي القبض على المتهم، الذي اعترف صراحةً بقتل شقيقته ودفنها، مدعياً ارتكابه الجريمة (غسلاً للعار)"، مضيفا "أرسلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي بعد استخراجها بدلالة المتهم الذي تم توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".