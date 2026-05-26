بعد مطاردة.. شرطة بغداد تطيح بقاتل امرأة عبر كمين محكم

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مكافحة اجرام ، من كشف ملابسات جريمة قتل امرأة ضمن ، بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية بوقوع حادث قتل وسرقة مبلغ ، ولاذ المتهم بالفرار".وتابعت، انه "تم تشكيل فريق عمل، باشر بإجراءات البحث والتحري وتتبع خط سير المتهم، بالاعتماد على الجهد الاستخباري والفني، مبينة انه "تم نصب كمين محكم تمكنت خلاله القوة من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف صراحةً بارتكابه الجريمة، كما ضبط السلاح المستخدم في الحادث".