الكشف عن خرقٍ لتهريب النفط في البصرة يمتدّ لأكثر من 500 متر

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بعد متابعة استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكّن الجهاز في من ضبط عملية تهريب نفط خام منظّمة على البصرة – "، مبينا ان "مفارزنا كشفت عن خرقٍ نفطي تمثّل بأنبوب ضغط مدفون تحت الأرض يمتدّ بطول (500) متر وصولاً إلى الأنبوب الناقل الرئيسي، في محاولة لسرقة النفط الخام وتهريبه".وأضاف انه " ضُبط في الموقع صهريجَين أحدهما محمَّل بالنفط الخام أثناء محاولته للهروب والآخر فارغٌ مُعَدٌّ لاستقبال الكميات المهرَّبة"، موضحا ان "جميع المضبوطات سلمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".