بكمين محكم.. القبض على تاجري أسلحة بطرق غير قانونية في الانبار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " في تمكنت من إحباط عملية بيع أسلحة وإلقاء القبض على متهمين اثنين في ".وأضافت ان "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية استباقية دقيقة، تفيد بوجود شخصين من سكنة قضاء حديثة يمارسان نشاط المتاجرة بالأسلحة بطرق غير قانونية"، مشيرة الى انه "بعد تدقيق المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم تشكيل قوة مشتركة من المديرية بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض من مفاصل قيادة الشرطة، وضمن خطة أمنية ونصب كمين محكم لهما، أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (19) مسدساً كانت معدة للبيع والمتاجرة".وأكدت "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالأسلحة المصادرة، وعرض القضية على المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (24/ أولاً) من ، لإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل".