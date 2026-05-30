"أبو مجاهد العساف" يعلن استعداد كتائب حزب الله للتعاون في ملف "حصر السلاح"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"أبو مجاهد العساف" يعلن استعداد كتائب حزب الله للتعاون في ملف "حصر السلاح"

أمن

2026-05-30 | 05:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;أبو مجاهد العساف&quot; يعلن استعداد كتائب حزب الله للتعاون في ملف &quot;حصر السلاح&quot;
1,768 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أصدر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، بياناً رسمياً، حدد فيه موقف الكتائب تجاه عدد من الملفات السياسية والأمنية الراهنة، وعلى رأسها قضية حصر السلاح بيد الدولة.

أبدى العساف ترحيب الكتائب بالخطوات التي تتخذها أطراف أخرى تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استعدادهم الكامل للتعاون مع قيادة الحشد الشعبي لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الملف.

وتضمنت مقترحات الكتائب للتعاون عبر التنسيق في عمليات جرد الأسلحة ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة، واستلام الأسلحة التي لا يوجد لها اختصاص في أجهزة الدولة (مثل الطائرات المسيرة، الصواريخ الجوالة، والمضادة للدروع) مع إبداء الاستعداد لدفع ثمنها، والمساهمة في دعم عوائل الشهداء والجرحى من الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم المقاتلين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم.

وعلى الصعيد السياسي، تضمن البيان توجيهات وخطاباً مباشراً، أبرزها دعوة أعضاء مجلس النواب للعمل على كبح جماح السفيرين الأمريكي والبريطاني ومنعهما من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وانتقد العساف لجوء بعض السياسيين إلى "أدوات للنفي والتنديد" تجاه الأحداث الإقليمية، بينما تغيب الإدانة عن اعتداءات تعرضت لها أراضٍ عراقية، مشيراً إلى وقائع في الزبير والشلامجة.

في ختام بيانه، أكد العساف براءة الكتائب من أي شخص يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر ترك العمل الجهادي، مشدداً على أن قرارات هؤلاء الأفراد تخصهم.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

"أبو مجاهد العساف" يعلن

استعداد كتائب حزب الله للتعاون في ملف "حصر السلاح" – عاجل

الشؤون الداخلية

السومرية نيوز

الحشد الشعبي

مجلس النواب

سومرية نيوز

أبو مجاهد

السومرية

حزب الله

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
Play
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
Play
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Play
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
Play
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
Play
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
Play
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
Play
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
Play
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Play
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
Play
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
Play
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
Play
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25

اخترنا لك
في البصرة: ضبط كريستال وأسلحة وعملة مزورة بحوزة تاجر مخدرات
07:51 | 2026-05-30
مفاوضات "حصر السلاح" تصطدم بـ"فيتو إيراني" ومطالب بالتأجيل حتى 2027
06:04 | 2026-05-30
بكمين محكم.. القبض على تاجري أسلحة بطرق غير قانونية في الانبار
05:59 | 2026-05-29
النزاهة تكشف محاولة اختلاس ضخمة من مصرفين حكوميين في بغداد
03:59 | 2026-05-28
رئيس أركان الجيش يصل إلى صحراء السماوة
03:09 | 2026-05-28
الزيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية لفرض الاستقرار وحصر السلاح
12:32 | 2026-05-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.