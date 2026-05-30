وفقاً لمعلومات الإطار التنسيقي، تقدمت الفصائل العراقية بمقترح لرئيس الوزراء يقضي بتأجيل خطة نزع السلاح إلى نهاية عام 2027. وقد بررت "كتائب "، التي ترفض تسليم سلاحها، هذا المقترح بعدة عوامل منها استمرار الحرب بين " " وحزب الله اللبناني، وعدم استقرار العلاقات الإيرانية الأمريكية، وما سماه بـ "بقاء الاحتلال الأمريكي في ".وتباينت ردود الفعل السياسية إزاء فشل المفاوضات، حيث عزا برئاسة هذا الفشل إلى وجود "فيتو إيراني". وأوضح الائتلاف أن هناك قناعة لدى بعض الجهات في بأن النظام الإيراني سيكون في خطر في حال اختفاء سلاح الفصائل العراقية.ولمواجهة مشكلة الدولة والفصائل، ذكرت بعض التسريبات أن زعيم اقترح تشكيل لجنة خماسية مكونة من المخابرات ووزارة الدفاع ومستشارية والحشد الشعبي والفصائل للبحث في حلول ممكنة، بحسب تقرير الإذاعة.من جهته، وصف ائتلاف أسامة النجيفي عملية نزع سلاح الفصائل بأنها "مستحيلة" طالما استمر وجود مؤسسة الإيراني.