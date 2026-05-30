في البصرة: ضبط كريستال وأسلحة وعملة مزورة بحوزة تاجر مخدرات

وأوضح الحاكم أن العملية أسفرت عن ضبط (550) غراماً من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهم، إضافة إلى ثلاثة موازين إلكترونية تُستخدم في عمليات وزن وترويج المواد المخدرة، وعدد من الحبوب المخدرة، فضلاً عن مبلغ مزور قدره (30,000) ثلاثين ألف دولار أمريكي، وأسلحة عُثر عليها بحوزته.وأضاف الحاكم أن جهاز مستمر في تنفيذ واجباته الأمنية والاستخبارية بمختلف الظروف والأوقات، مؤكداً أن محاولات استغلال الأعياد والمناسبات لتنفيذ الأنشطة الإجرامية ستُواجَه بحزم وفق القانون.