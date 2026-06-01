بغداد.. أربع حالات انتحار بأسباب مختلفة خلال 24 ساعة

وذكر مصدر أمني لـ " " أن "الحالة الأولى سُجلت بعد التبليغ عن انتحار شاب من مواليد 2010، شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في "، مشيرا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان يعاني من أمراض نفسية".وتابع أن "حادثة ثانية سُجلت بعد التبليغ عن انتحار فتاة من مواليد 2002، شنقت نفسها بواسطة شال نسائي معلق بالمروحة السقفية داخل منزلها في منطقة الثعالبة"، مبينا أن "المعلومات تشير إلى أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية".وأضاف أن "حادثة ثالثة سُجلت بعد التبليغ عن انتحار فتاة من مواليد 2008، شنقت نفسها بواسطة شال معلق بسقف غرفتها في منطقة الأمين الثانية"، لافتا إلى أن "المعلومات أشارت إلى أنها أقدمت على ذلك بسبب عدم تأهلها للامتحانات الوزارية".وأردف أن "الحادثة الرابعة تمثلت بانتحار شاب من مواليد 2012، شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته في منطقة الأمين الثانية"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".