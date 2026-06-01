كركوك.. اعتقال مطلوب دولي بتهم القتل والخطف

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها ألقت على متهم بجريـمة قـتل وخطـف في السويد وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في المحافظة باشرت المفارز بتكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية التي مكنتها من القاء القبض عليه".وتابعت أنه "تم تسليمه الى الجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية بحق".