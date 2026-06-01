الدفاع تنفي سقوط إحدى الطائرات التابعة لقيادة طيران الجيش

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الأخبار والصورة المتداولتين عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير دقيقتين وعاريتان عن "، موضحة أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار جسيمة، واقتصر على ضرر طفيف في مساعدات النزول (مجموعة الهبوط) والزحافة (Skid)، وتم التعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة".وأضافت أن "الصورة المتداولة لا تعود للحادث المذكور، وإنما هي صورة قديمة لإحدى الطائرات التابعة لقيادة طيران الجيش تعرضت لأضرار خلال عمليات التحرير ضد العصابات الإرهابية في سنوات سابقة".ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة لما تسببه من تضليل للرأي العام.