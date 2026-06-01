انفجار غامض يضرب باخرة ترفع علم بنما في المياه الإقليمية العراقية

وقال المصدر لـ ، إن "الباخرة الأجنبية العملاقة (MSC SARISKY V) التي ترفع علم تعرضت لانفجار مفاجئ في المياه الإقليمية العراقية قرب العوامة رقم (5)، بعد إكمال عمليات تفريغ حمولتها في ميناء ".وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار الناجمة عنه".